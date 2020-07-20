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Россиян предупредили об опасной геомагнитной буре

Ученые предупредили об опасной геомагнитной буре на Земле. По данным Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, неблагоприятные явления будут наблюдаться во вторник и среду - 28 и 29 июля, пишут «Известия».

Мощная буря способна вывести из строя электронные устройства. Явление может нарушить работу каналов телекоммуникации и средств связи.

Существует мнение, что период солнечной активности может быть опасным для людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

Метеочувствительным лучше на время отказаться от кофе, алкоголя, жирной пищи и тяжелых физических нагрузок. А главное, постараться хорошо выспаться.

Также замечено, что в геомагнитную бурю увеличивается количество автомобильных аварий, так внимание в эти дни рассеивается.