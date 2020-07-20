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Ученые заявили, что коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году

29.07.2020 07:19|ПсковКомментариев: 0

Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон, — участники независимого проекта Bioscience Resource Project, созданного для агрегации научной информации, опубликовали исследование, согласно которому похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году. Об этом пишет газета «Известия».

Исследователи опираются на магистерскую работу Ли Сюя (Li Xue) из Медицинского университета Кунь Мина (Kun Ming Medical University), которую они перевели с китайского на английский язык.

Эта диссертация описывает шесть случаев развития пневмонии неизвестного происхождения. Все симптомы совпадают с COVID-19 — сухой кашель, дыхательная недостаточность, ОРДС (Острый респираторный дистресс-синдром — от ред.), повышенное тромбообразование и так далее.

Работа содержит следующие выводы: «В Институте зоологии Кунь Мин мы подтвердили, что шесть пациентов подверглись воздействию вируса китайской рыжей подковообразной летучей мыши».

Опираясь на факты, представленные в магистерской диссертации, Лэтэм и Эллисон делают выводы: «Во-первых, мы предполагаем, что в организмах шахтеров RaTG13 (самый генетический близкий к новому коронавирусу образец, найденный к настоящему времени) или очень похожий вирус превратился в SARS-CoV-2, необычно патогенный коронавирус, высоко адаптированный для человека. Во-вторых, лаборатория Ши (Ши Чженли — сотрудник Института вирусологии Уханя) использовала медицинские образцы, взятые у шахтеров. Именно этот адаптированный к человеку вирус, теперь известный как SARS-CoV- 2, сбежал из Уханьской лаборатории в 2019 году».

Теги: #ученые #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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