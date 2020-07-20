В России и мире

Онищенко назвал причину, по которой россиянам не стоит ехать в Турцию

Россиянам следует воздержаться от отдыха в Турции, так как такие поездки только увеличат стресс. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Август — не самый лучший месяц. Так как вернувшиеся приедут к сентябрю. Это не ласковое солнышко. Это еще добавит дополнительный стресс», — цитирует Онищенко РБК.

По его словам, россиянам нужно «втянутся в привычный ритм жизни». Поэтому лучше отдохнуть в Подмосковье.

При этом Онищенко уточнил, что речь идет именно о туристических поездках, а не о деловых. «Вот в деловые поездки в Турцию — пожалуйста. Государственные поездки — пожалуйста. А остальным лучше воздержаться», — сказал он.

Как ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Первые три страны, куда можно будет полететь, — Турция, Великобритания и Танзания.

Возобновление полетов в Турцию пройдет в два этапа: с 1 августа можно будет улететь в Стамбул и Анкару, а с 10 августа — на основные турецкие курорты (в Анталью, Бодрум и Даламан).