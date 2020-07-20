В России и мире

Стали известны цены на вакцины от COVID-19

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену порядка $50-60 за курс прививок, что составляет около $25-30 за дозу. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Данная цена предполагается для Соединенных Штатов и других стран с высоким уровнем дохода населения, уточнили в издании, пишет «Газета.ру».

Другие компании, которые занимаются разработкой вакцины от COVID-19, планируют продавать свои препараты дешевле. Так, например, американская Pfizer и германская BioNTtech оценили свои вакцины в $19,5 за дозу, а британско-шведская AstraZeneca — в $3-4.