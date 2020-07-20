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Евросоюз не откроет границы для россиян до конца августа

29.07.2020 19:50|ПсковКомментариев: 2

Евросоюз решил до конца августа не расширять список стран, которым откроет границы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на советника посольства Нидерландов в Москве Тимена Каувенаара.

По его словам, в ЕС наоборот думают о сокращении этого списка в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, а о послаблениях речи не идет.

Дипломат отметил, что открытия границ ЕС для россиян в ближайшее время ждать не стоит. Это, по его словам, связано с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в России, пишет «Газета.ру».

Совет стран ЕС принял рекомендации о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС. Они содержат список стран, которым открыли границы с 1 июля. В него входят более 10 государств, в частности Япония, Грузия, Австралия, Канада.

Теги: #евросоюз #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
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