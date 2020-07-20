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Евросоюз не откроет границы для россиян до конца августа

Евросоюз решил до конца августа не расширять список стран, которым откроет границы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на советника посольства Нидерландов в Москве Тимена Каувенаара.

По его словам, в ЕС наоборот думают о сокращении этого списка в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, а о послаблениях речи не идет.

Дипломат отметил, что открытия границ ЕС для россиян в ближайшее время ждать не стоит. Это, по его словам, связано с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в России, пишет «Газета.ру».

Совет стран ЕС принял рекомендации о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС. Они содержат список стран, которым открыли границы с 1 июля. В него входят более 10 государств, в частности Япония, Грузия, Австралия, Канада.