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В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем

Под Псковом и Невелем формируются две группы боевиков, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций. Об этом заявил кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев по итогам экстренной встречи в ЦИК, пишет «Интерфакс».

Фото: sb.by

«Нам говорят, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки», - сказал Дмитриев журналистам, уточнив, что эта информацию была предоставлена госсекретарем Совбеза Андреем Равковым. «По их информации, есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые формируют в подобных целях (провокации - от ред.)», - сообщил он.

Кроме того, «нам сказали, что в стране сегодня есть 170 боевиков, что мы уже знаем (из ГосСМИ - от ред.), обученных подрывной и снайперской деятельности. И если в случае с коронавирусом он угрожает независимым наблюдателям, то боевики целенаправленно угрожают массовым мероприятиям», - добавил кандидат в президенты.

Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 33 боевиков иностранной частной военной компании, один из которых гражданин Белоруссии, остальные являются россиянами.

Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные накануне россияне являются членами ЧВК «Вагнера».