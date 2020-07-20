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ФСБ задержала в Петербурге депутата городского законодательного собрания

ФСБ задержала в Петербурге депутата городского ЗакС Романа Коваля. Как сообщает «Фонтанка», депутат представляет партию «Единая Росси» Ему вменяется взятка в особо крупном размере.

По информации издания, депутат сейчас находится в здании СК по Северо-Западу на Торжковской улице. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

По данным «Фонтанки», взятка, которую вменяют депутату, представляла собой преподнесенный ему автомобиль «АУДИ Q7» и несколько миллионов рублей. Как считают в ФСБ, они были получены за распределение так называемой «депутатской поправки».