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Детская обида не помешала Кокорину подписать контракт с московским «Спартаком»

Нападающий Александр Кокорин в статусе свободного агента 30 июля подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «СпортЭкспресс».

По информации источника, стороны договорились о заключении трехлетнего трудового соглашения с возможностью продления еще на один год.

Весеннюю часть Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 Кокорин провел в «Сочи», где за десять матчей смог забить семь мячей и отдать две результативные передачи.

Как сообщает Sportbox.ru, однажды в ответ на вопрос, в какой клуб он бы не перешел, Александр Кокорин сказал: «Наверное, только в «Спартак». Но это с детства у меня на него обида, поэтому красно-белую футболку никогда не надену». Футболист приехал за 700 км на просмотр, а ему тогда даже не дали футболку.