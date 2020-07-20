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Гармаш со скандалом покинул «Современник»

Известный российский актер Сергей Гармаш со скандалом покинул театр «Современник». Об этом в пятницу сообщает «Московский комсомолец».

Артист направил открытое письмо в общий чат сотрудников учреждения. В качестве причины ухода он указал «чудовищную ситуацию», сложившуюся в театре.

Сергей Гармаш раскритиковал выпущенный в честь юбилея Дня Победы проект «Диалоги Современника. Война и мир», в рамках которого артисты разговаривали с коллегами о войне и связанных с ней темах. По словам актера, некоторые из прозвучавших в проекте выражений являются кощунственными и провокационными.

«Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным — вспомните, с чего начинался "Современник»", с "Вечно живых"», — написал Сергей Гармаш.

По его словам, художественный руководитель театра Виктор Рыжаков отредактировал слова артистов и обнародовал их от лица всех работников «Современника», а затем «заткнул рот» тем, кого эта ситуация возмутила. «Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — считает артист.

Как отмечает «Лента.ру», Виктор Рыжаков вступил в должность художественного руководителя «Современника» 4 января, спустя несколько дней после того, как умерла Галина Волчек. Она была одной из основательниц театра «Современник», с 1972 года занимала должность главного режиссера театра, а с 1977-го — его художественного руководителя.