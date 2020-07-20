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Тыл Вооруженных Сил России отмечает профессиональный праздник

Ежегодно 1 августа в России отмечается День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. Памятную дату установили летом 2000 года, но свою официальную историю профессиональный праздник всех военнослужащих и гражданского персонала, имеющих отношение к частям и подразделениям тыла, ведет еще с 1998 года, пишет «Парламентская газета».



Источник: voenpro.ru

За точку отсчета истории Тыла Вооруженных Сил принят 1700 год. Тогда 18 февраля Петр I подписал Указ «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом». Тогда же был учрежден первый самостоятельный снабженческий орган - Провиантский приказ, ведавший поставками хлеба, крупы и зернофуража для армии. Он осуществлял централизованное продовольственное обеспечение, которое, как известно, является сегодня одним из видов материального обеспечения войск.

В последующие годы система тылового обеспечения русской армии совершенствовалась, в том числе с учетом опыта войн. Так, получил развитие транспорт подвоза, была разработана система эшелонирования запасов, создана единая интендантская служба. В Первую мировую войну сформировались фронтовые и армейские базы снабжения, работали фронтовые распределительные станции, обеспечивавшие прием железнодорожного транспорта из тыла страны.

К началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в составе тыла Вооруженных Сил СССР имелись тыловые подразделения, части и учреждения, входившие в состав воинских частей, соединений и объединений всех видов Вооруженных Сил. Сюда же относились базы и склады с запасами материальных средств, а также железнодорожные, автомобильные, дорожные, ремонтные, инженерно-аэродромные, авиационно-технические, медицинские, ветеринарные и другие тыловые части и подразделения центрального подчинения. Руководили ими соответствующие главные и центральные управления Народного комиссариата обороны.

Однако, существовавшая структура тыла не соответствовала требованиям войны. Армейский и фронтовой тыл отсутствовали, так как его содержание в мирное время штатами не предусматривалось. Поэтому, в условиях начавшейся Великой Отечественной войны, 1 августа 1941 года произошло фактическое самоопределение Тыла Вооруженных Сил - Тыл определился как самостоятельный вид или род Вооруженных Сил.

Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации, являясь неотъемлемой частью оборонного потенциала государства и связующим звеном между экономикой страны и непосредственно войсками, потребляющими производимую продукцию, представляет собой слаженный и эффективно действующий механизм.

В 2010 году структуры Тыла ВС РФ были реорганизованы в новую структуру - в систему Материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации (МТО ВС РФ), которая объединила два ранее самостоятельных вида всестороннего обеспечения вооруженных сил - технический и тыловой, существовавших в структуре Тыла ВС России. Материально-техническое обеспечение организуется и осуществляется во всех видах повседневной и боевой деятельности, с целью поддержания войск и сил в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению.