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В России повышен предельный возраст службы в таможенных органах

Предельный возраст пребывания на службе в таможенных органах увеличен на пять лет, за исключением сотрудников таможенных органов младшего состава.

Соответствующие изменения в статью 49 федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации» подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает сайт Кремля. Ранее федеральный закон принят Госдумой 21 июля 2020 года и одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года.

Данные изменения связаны с необходимостью сохранения наиболее квалифицированных кадров, имеющих большой опыт службы в таможенных органах, и обусловлены увеличением периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан.

Так, для майоров, подполковников, полковников таможенной службы максимальный возраст сдвигается с 55 до 60 лет, для генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников таможенной службы - с 60 до 65 лет. Это предложение, отмечают в кабмине, поможет сохранить кадровый потенциал «из числа наиболее квалифицированных кадров, имеющих большой опыт службы в таможенных органах, и обусловлено увеличением периодов активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан».