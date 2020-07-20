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Массовая бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в России осенью

Массовую вакцинацию от коронавируса в России планируется начать в октябре, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, комментируя завершение клинических испытаний вакцины, разработанной совместно Минобороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцинация будет бесплатной, подчеркнул глава Минздрава.

Мурашко отметил, что сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата.

«Мы ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора — два месяца для разрешения на проведение клинических исследований», - цитирует министра РИА «Новости».

Он отметил, что после получения регистрационного удостоверения начнется применение вакцин. Прежде всего предстоит вакцинация особых групп.

«Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», — пояснил Мурашко.

О готовности этой вакцины в Минобороны объявили в июле.

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В мае вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в России на 14 разных платформах разрабатывается 47 вакцин от COVID-19. Впоследствии она сказала, что наибольшие перспективы имеют две из них - от Минобороны и Центра Гамалеи, а также от государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вакцина «Вектора» сейчас проходит клинические исследования.