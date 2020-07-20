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Трамп запретит TikTok в США, если его не продадут американской компании

Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Трамп подчеркнул, что если до этой даты TikTok не будет куплен Microsoft или другой компанией, то приложение «выйдет из бизнеса».

«[Приложение] запретят к 15 сентября, если Microsoft или кто-нибудь еще не будет способен купить его и выработать сделку, подходящую сделку, чтобы Минфин США получил много денег», — сказал американский лидер.

Reuters со ссылкой на официального представителя китайской компании ByteDance — разработчика социальной сети TikTok — сообщил, что компания рассматривает возможность создания штаб-квартиры TikTok за пределами Соединенных Штатов.

Ранее Microsoft сообщила, что генеральный директор компании Сатья Наделла провел беседу с Дональдом Трампом по вопросу о покупке приложения, а также подтвердил, что продолжает переговоры. О возможности блокировки TikTok в США в начале июля заявил американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, гражданам США стоит использовать TikTok с осторожностью, «чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов». Позднее о намерении запретить приложение в США заявил и Трамп.