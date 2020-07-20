Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
образование сегодня и завтра
Вечное движение жизни
Резиновые сапоги: за и против
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Новая эра городской среды
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Гонки по вертикали
Здесь будет город-парк
Радугой прибитые умы
Телефон прямого эфира 56-73-72
Карфаген на Рижском проспекте
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
 
 
 
ещё В России и мире 20.07.2020 15:312 Экс-сенатор от Псковской области Маргелов покидает пост вице-президента «Транснефти» 03.08.2020 23:360 Трамп запретит TikTok в США, если его не продадут американской компании 03.08.2020 07:500 Лишь 7% россиян получают зарплату свыше 100 тысяч рублей в месяц 03.08.2020 07:211 Минфин предложил сократить на сотни миллиардов рублей военные расходы 01.08.2020 18:421 Массовая бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в России осенью 01.08.2020 14:520 В России повышен предельный возраст службы в таможенных органах
 
 
 
Самое популярное 01.08.2020 23:4713 Новый очаг коронавируса выявлен в псковской стоматологической клинике 02.08.2020 19:495 В Москве подрались десантники и сотрудники Росгвардии. ВИДЕО 02.08.2020 21:240 На трассе Санкт-Петербург-Псков произошло ДТП со смертельным исходом 03.08.2020 10:191 Женщина в полосатом купальнике утонула в Пскове 2 августа 03.08.2020 15:051 Стало известно, какая стоматологическая клиника в Пскове закрыта на карантин
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Трамп запретит TikTok в США, если его не продадут американской компании

03.08.2020 23:36|ПсковКомментариев: 0

Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Трамп подчеркнул, что если до этой даты TikTok не будет куплен Microsoft или другой компанией, то приложение «выйдет из бизнеса».

«[Приложение] запретят к 15 сентября, если Microsoft или кто-нибудь еще не будет способен купить его и выработать сделку, подходящую сделку, чтобы Минфин США получил много денег», — сказал американский лидер.

Reuters со ссылкой на официального представителя китайской компании ByteDance — разработчика социальной сети TikTok — сообщил, что компания рассматривает возможность создания штаб-квартиры TikTok за пределами Соединенных Штатов.

Ранее Microsoft сообщила, что генеральный директор компании Сатья Наделла провел беседу с Дональдом Трампом по вопросу о покупке приложения, а также подтвердил, что продолжает переговоры. О возможности блокировки TikTok в США в начале июля заявил американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, гражданам США стоит использовать TikTok с осторожностью, «чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов». Позднее о намерении запретить приложение в США заявил и Трамп.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как бороться с проявлениями вандализма в Псковской области?
В опросе приняло участие 8 человек
03.08.2020, 23:360 Трамп запретит TikTok в США, если его не продадут американской компании 03.08.2020, 23:240 Михаил Ведерников «посмотрит, что можно сделать» с освещением в «Завокзалье» 03.08.2020, 23:030 Капремонт в Усвятской средней школе закончится 10 августа 03.08.2020, 22:470 Продолжается розыск пропавшего после посещения больницы мужчины из Псковского района
03.08.2020, 22:330 Работы по содержанию улиц Пскова не останавливались ни на минуту с начала периода пандемии 03.08.2020, 22:212 Общественный пресс-центр ПЛН: Талабские острова - чего хотят общественники? 03.08.2020, 22:180 Фотофакт: Опасный люк на улице Труда 03.08.2020, 22:060 Изменился график вывоза ТКО из частного сектора Красногородска
03.08.2020, 21:540 Мастер из Пскова реконструирует мельницу XVIII века в Курской области 03.08.2020, 21:490 В Пскове замечен эффект гало 03.08.2020, 21:300 Колумбарий предусмотрят в проекте благоустройства кладбища «Орлецы-4» 03.08.2020, 21:210 Отставание от плана работ по школе на улице Заслонова в Великих Луках составляет 130 дней
03.08.2020, 21:061 Разлив мазута не имеет отношения к колонии в Середке 03.08.2020, 20:570 На публичных слушаниях в Малой Гоголевке решили изменить зонирование территории 03.08.2020, 20:380 «Убитые Дороги» показали вид разрытой улицы Фабрициуса с высоты 03.08.2020, 20:3112 Расслабившиеся люди мешают открытию бассейнов, театров и кинотеатров в Псковской области
03.08.2020, 20:050 График приема граждан в Пенсионном фонде в Пскове изменился с 1 августа 03.08.2020, 19:500 В Псковской области разрешили свидания с осужденными в масках и перчатках 03.08.2020, 19:371 10 тонн топочного мазута разлито в Середке 03.08.2020, 19:150 60 тонн крупногабаритных отходов вывезли с контейнерных площадок Пскова за выходные
03.08.2020, 19:020 Родители школьников готовы пойти на митинг, чтобы вернуть директора пустошкинской школы 03.08.2020, 18:570 С 4 августа в Псковской области начнут начислять выплаты на детей от 3 до 7 лет 03.08.2020, 18:560 ДТП на перекрестке улиц Инженерной и Труда мешает движению 03.08.2020, 18:500 Утверждены условия проведения массовых мероприятий в Псковской области
03.08.2020, 18:451 Стал известен срок окончания ремонта в Гельдтовой бане 03.08.2020, 18:332 Глава Пустошкинского района прокомментировала свое решение об увольнении директора школы 03.08.2020, 18:321 Водитель «Дэу Матиза» госпитализирован после столкновения с «Ниссаном» в Пскове 03.08.2020, 18:293 Григорий Турчин возглавил региональное отделение «Партии дела»
03.08.2020, 18:262 Реплика Донецкого: Прыгни в реку за 500 тысяч рублей 03.08.2020, 18:120 Петр Крупеня принял участие в мероприятии по чествованию защитников Отечества 03.08.2020, 18:092 Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района по состоянию здоровья 03.08.2020, 18:010 Сотрудник на «удаленке» и офисный работник должны иметь равные права - опрос «Единой России»
03.08.2020, 17:552 Депутат Госдумы Александр Васильев добрался до Талабских островов на тузике 03.08.2020, 17:422 Состояние Порховской крепости ухудшилось из-за незаконченной реставрации 03.08.2020, 17:340 В ТИК Псковского района прокомментировали жалобы на очереди в последний день подачи документов 03.08.2020, 17:270 Вадим Нэдик: Реставрация должна длиться долго
03.08.2020, 17:130 Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовых 03.08.2020, 17:050 До +27 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 4 августа 03.08.2020, 17:034 Директор Пустошкинского центра образования уверена, что ее увольняют из-за партийной принадлежности 03.08.2020, 16:521 Пыталовская школьница набрала 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам
03.08.2020, 16:462 Вадим Нэдик: В Волышово надо инвестировать не менее 6-7 млрд рублей 03.08.2020, 16:380 Псковича - старейшего члена партии «Единая Россия» поздравил Андрей Турчак 03.08.2020, 16:230 Псковская область получила свыше 377 млн рублей для сбалансированности бюджета 03.08.2020, 16:170 Усадьбу в Волышово оградят от устроителей свадеб и «диких» туристов
03.08.2020, 16:040 Сбербанк запускает моментальные страховые выплаты при задержке рейса 03.08.2020, 15:560 В России расширили список запрещенных наркотических средств 03.08.2020, 15:434 Директоров муниципальных предприятий увольняют без объяснения причин - пустошкинский депутат 03.08.2020, 15:320 Псковскому свидетелю Иеговы* заменили реальный срок на условный
03.08.2020, 15:250 Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19 03.08.2020, 15:160 Опочецким фронтовикам вручают мобильные телефоны с безлимитной связью 03.08.2020, 15:051 Стало известно, какая стоматологическая клиника в Пскове закрыта на карантин 03.08.2020, 14:533 Дмитрий Зарембо: Увольнение директора Пустошкинского центра образования - это политические счеты
03.08.2020, 14:400 Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады 03.08.2020, 14:290 В следующем году будут праздновать тысячелетие Усвят 03.08.2020, 14:180 Более 22 тонн контрабандной икры задержали таможенники в Себежском районе 03.08.2020, 14:070 Стало известно, когда начнется серийный выпуск первой в России вакцины от коронавируса
03.08.2020, 13:570 Порхович незаконно зарегистрировал в своем доме трех граждан Узбекистана 03.08.2020, 13:460 В Минтруде назвали сумму выплат соцработникам за время пандемии COVID-19 03.08.2020, 13:380 Пскович выплатил долг в 615 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры 03.08.2020, 13:300 ЕГЭ на 400 баллов в 2020 году сдали два человека
03.08.2020, 13:190 Псковскую библиотеку «Радуга» отремонтируют в рамках нацпроекта 03.08.2020, 13:113 Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет 03.08.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум», посвященной конфликтам, выборам и вандалам 03.08.2020, 13:008 На перекрестке Октябрьского и Некрасова в Пскове установят 216 метров ограждения
03.08.2020, 12:520 Раскопки на территории бывшего концлагеря в Моглино провели на площади в 1 га 03.08.2020, 12:400 Комиксы для безопасности детей выпустят в Псковской области 03.08.2020, 12:270 Центры обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт» возобновили работу 03.08.2020, 12:180 Российские эксперты назвали дату возобновления авиасообщения с Кубой
03.08.2020, 12:070 Обследования по антитеррористической защищенности объектов прошли в Псковской области 03.08.2020, 11:570 В Рособрнадзоре назвали период следующей дополнительной сдачи ЕГЭ 03.08.2020, 11:550 «Постскриптум»: О международных конфликтах, вандалах и подготовке к выборам 03.08.2020, 11:487 Родители призывают губернатора спасти директора Пустошкинского центра образования
03.08.2020, 11:420 Правительство снизило первоначальный взнос льготной ипотеки до 15% 03.08.2020, 11:350 Депутаты ответят на вопросы псковичей по телефону 03.08.2020, 11:320 Школы в новом учебном году планируют работу в очном формате 03.08.2020, 11:250 Сегодня состоится резервная сдача ЕГЭ по информатике и истории
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.