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Эксперт рассказал, что происходит с «мертвыми душами» в соцсетях

Учитывая, как быстро растут социальные сети, количество аккаунтов мертвых людей, превышающее количество аккаунтов живых - дело ближайших десятилетий. Вместе с тем, страничка ушедшего человека для его родственников и друзей нередко становится объектом паломничества. Понимая это, крупные компании предлагают различные меры для страниц умерших, рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Так, Facebook дает пользователям выбрать доверенного человека, который унаследует доступ к странице, и написать прощальный пост еще при жизни (аккаунт умершего в таком случае будет иметь напротив имени памятный статус Remembering), сообщает РИА Новости.

«Наследником может стать, показав документы, и член семьи. Также существует возможность полностью удалить аккаунт человека по запросу родственников умершего», - говорит эксперт.

Instagram тоже позволяет перевести аккаунт в «мемориальный» статус.