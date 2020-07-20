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Эксперты считают, что в Германии началась вторая волна коронавируса

Вторая волна коронавируса в Германии, о которой так много предупреждали эксперты, уже началась. Об этом заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона в опубликованном во вторник интервью газете Augsburger Allgemeine.

«Мы уже переживаем вторую волну роста (заражений - ред.)», - сказала Йона, отметив, что она более слабая по сравнению с первой волной в марте - апреле. Тем не менее, число новых заражений последовательно увеличивается, указала глава объединения. «Тем самым растет опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии», - предупредила эксперт.

Председатель Marburger Bund заверила, что германские клиники подготовлены ко второй волне коронавируса, поскольку она развивается постепенно, сообщает ТАСС.