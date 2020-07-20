В России и мире

Спрос на билеты в Турцию продолжает расти

За последнюю неделю 16% проданных билетов - это билеты из столицы в Анталью, еще 9,9% — из Москвы в Стамбул. Также в пятерку популярных входит направление Москва - Даламан, доля которого в проданных за неделю билетах по зарубежным направлениям составляет 2,7%. Сопоставимая доля у направлений Москва - Аланья и Санкт-Петербург - Анталья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру,

Спрос на отдых в Турции продолжает расти. Продажи билетов на самолет в эту страну выросли в 10 раз.

На неделе с 20 по 26 июля фиксировали рост еще в 5 раз. Таким образом, интерес к Турции у российских путешественников растет.

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Большинство тех, кто планирует полететь в Стамбул, хотят сделать это в первой половине августа, причем каждый пятый захотел улететь сразу же после возобновления авиасообщения. Около 36% путешественников запланировали вылет на неделе с 3 по 9 августа. Еще 22,4% планируют полететь в Стамбул с 10 по 16 августа. При этом на конец августа и начало сентября спрос меньше.