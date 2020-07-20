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В Бейруте прогремел мощный взрыв. ВИДЕО

Около порта в Бейруте прогремел мощный взрыв. Ему предшествовал небольшой хлопок, а через пять минут появился черный и белый дым.

Видео: YouTube канал «Novosti Politika»

После в небо поднялся столб красного дыма, сообщает РИА Новости.

В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла.

По данным ливанского телеканала MTV, первоначальные данные свидетельствуют о том, что причиной взрыва не был теракт. При этом MTV отмечает, что взрыв причинил огромный урон.

О большем числе пострадавших со ссылкой на главу Минздрава Ливана Хамада Хасана сообщает и Reuters. Телеканал LBC сообщает о сотнях раненых и призывах к добровольцам сдавать кровь для пострадавших.