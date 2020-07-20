В России и мире

Цена на золото обновила исторический максимум

Стоимость золота в ходе торгов выросла на 1,38% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 2 013,7 доллара за тройскую унцию. Об этом во вторник вечером свидетельствуют данные торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

Таким образом, стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум.

Акции крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» в ходе торгов на Московской бирже растут на 0,47% — до 16 929,5 рубля за ценную бумагу. Тем временем акции Petropavlovsk дешевеют на 3,08% — до 36,13 рубля за штуку, сообщает «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа - за апрель и май отечественные компании продали за рубеж 65,4 тонны золота на сумму 3,55 миллиарда долларов.