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В России и мире

На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом

05.08.2020 09:18|ПсковКомментариев: 0

На турецких курортах после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте.

«Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», — написал он. Министр отметил, что Турция должна приложить все силы, чтобы не допустить дальнейшего роста числа инфицированных.

По его данным, за 4 августа в стране выявлено 1083 новых случая заражения. При этом 18 человек погибли, а 994 выздоровели, пишет «Лента.ру».

В конце июля Коджа допустил введение новых ограничительных мер в Турции из-за роста случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны. Министр отметил, что пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, однако волна еще продолжается.

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Всего в Турции зарегистрировано почти 235 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной им болезни.

Теги: #туризм #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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