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Швейцария исключила РФ из списка стран, граждане которой должны соблюдать карантин

Власти Швейцария исключила Россию из списка стран, которые представляют повышенный риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарское Федеральное управление здравоохранения.

Отмечается, что с 8 августа прибывающим в Швейцарию российским гражданам не нужно будет соблюдать обязательный 10-дневный карантин. Из данного списка также исключены Азербайджан и ОАЭ, пишет «Газета.ру».

В настоящее время в черном списке Швейцарии находятся 46 государств, в том числе Испания, Румыния, Сингапур, Бразилия, Люксембург и США.