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Гарик Харламов примерил образ модели нижнего белья. ВИДЕО

Резидент Comedy Club Гарик Харламов выложил на своей странице Instagram интригующие видео, в которых он выступает в образах фотомоделей и Дейнерис Таргариен из сериала «Игра Престолов».

Ролики представляют из себя качественный видеомонтаж. Он получился настолько реалистичным, что вызвал у подписчиков неподдельный восторг.

Сам комик сопроводил свое видео в образе Дейнерис так: «Первый каст на Дайнерис. 10 лет пролетело, конечно, как один день. Помню, как тяжело было тогда, пришлось лететь в Исландию на пробы прямо между съемками Камеди. Только с самолета, сразу костюм, грим, парик и на дракона. Дракон тогда еще маленький был, его тоже кто-то из наших играл. Петров, по-моему. В итоге по баблу не сошлись».

Вот второе видео, где он предстоит в виде моделей нижнего белья, Харалмов сопроводил уже нецензурной подписью, которую можно трактовать так, что он сам удивлен получившемуся результату.

Фанаты оценили юмор. Кое-кто написал в комментариях, что Гарик похудел, но «развод ещё и не на такое способен». Другие жаловались, что теперь вряд ли смогут заснуть.

Один из подписчиков пошутил, что ролики выглядят так, как будто Дейнерис «пила год».

Нашлись и те, кому видео показалось перебором. Один из подписчиков предположил, что такие «трансформации» - издержки карантина, из-за которого юмориста «потянуло в трансвеститы».