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Минздрав Турции заявил об отсутствии вспышки коронавируса на курортах

В Минздраве Турции заявили, что в курортных регионах страны роста заболеваемости коронавирусом не выявлено, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

По словам чиновника, в курортных зонах «нет проблем», хотя зафиксирован рост количества зараженных в крупных городах страны — Анкаре, Стамбуле, Конье, Диярбакыре и Газиантепе, пишет «Росбалт».

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Напомним, ранее глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджи сообщил о росте новых случаев COVID-19 по стране в целом и отметил, что увеличение количества больных зафиксировано после открытия курортов.