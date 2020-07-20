Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для «спокойной» жизни

Телеведущая Ляйсан Утяшева в интервью телеканалу Premier призналась, что может прожить на вполне скромную сумму.
Она отметила, что практически не посещает рестораны, а один поход на рынок обходится примерно в десять тысяч рублей.
«Лично я на 50 тысяч спокойно проживу», - сказала ведущая.
Утяшева рассказала, что в ее детстве были и тяжелые времена, когда ей с мамой приходилось «сидеть на гречке», однако, по ее словам, в таких ситуациях главное – не унывать.
Ляйсан Утяшева - заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы.