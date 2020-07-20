В России и мире

Самую богатую певицу России ищут приставы из-за долгов по коммуналке

Певица Полина Гагарина попала в список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса по версии Forbes и одновременно оказалась должницей. Артистка за год заработала 6,4 миллиона долларов, сообщает Mash.



Фото с Instagram-страницы Полины Гагариной

К слову, возглавил этот список Сергей Шнуров, который смог заработать за год почти 9 миллионов долларов.

Полина Гагарина стала единственной женщиной в десятке самых богатых российских знаменитостей рейтинга Forbes. Помимо нее, правда, уже во второй десятке оказались Ксения Собчак (на 15-м месте с доходом 4,4 млн долларов в год) и Юлия Зиверт (на 20-м месте с доходом 3,1 млн долларов в год).

При этом на сайте Федеральной службы судебных приставов указано, что Полина Гагарина – злостная должница. Она должна около 55 тысяч рублей за коммунальные платежи и 30 тысяч рублей – налоговой.

Оплата не производилась много месяцев, поэтому суд постановил, что возвращать деньги государству артистка будет по исполнительному листу.