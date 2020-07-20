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В Ингушетии ликвидированы двое боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один бандит задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

По информации НАК, в четверг в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранительные органы Ингушетии получили информацию о том, что в частных домах в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района скрываются боевики. «В целях недопущения совершения ими террористических актов и обеспечения безопасности граждан начальником республиканского Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима», - сообщили в НАК.

Территорию, прилегающую к домам, в которых засели бандиты, оцепили. Им предложили сложить оружие и сдаться властям. «В ответ преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан», - рассказали в НАК. На месте боя нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Потерь и пострадавших среди сотрудников сил правопорядка и гражданского населения нет.