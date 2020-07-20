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В Генштабе напомнили условия применения Россией ядерного оружия

В Генштабе напомнили условия применения Россией ядерного оружия. Как сообщает РБК, в ведомстве указали, что любой запуск баллистических ракет будет рассматриваться как агрессия и попытка уничтожения российского государства.

Ядерное сдерживание — высший приоритет российской политики в области национальной безопасности, в его основе возможности отечественных вооруженных сил по нанесению противнику неприемлемого ущерба «в любых, даже самых критичных условиях обстановки», говорится в статье начальника Генерального оперативного управления Генштаба Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований военной академии Генштаба Александра Хряпина в газете «Красная звезда».

Россия может применить ядерное оружие при «поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников», зафиксированной системой предупреждения о ракетном нападении, говорится в статье.

В Генштабе отметили, что в случае запуска ракет противником не будет возможности определить, идет ли речь о ядерном или неядерном оружии. «Любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением», — говорится в статье.

Указывается, что информация о запуске ракет будет в автоматическом режиме передана военно-политическому руководству страны, которое и определит масштаб ответных действий ядерных сил.

В Генштабе отметили, что целью агрессии против России может быть уничтожение России как государства. «Если потенциальный противник решится на удар, то ответ, без сомнения, будет сокрушительным», — говорится в статье.

При этом в военном ведомстве подчеркнули, что ядерная политика России носит «сугубо оборонительный характер», а ядерное сдерживание «направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае развязывания агрессии».

Условия применения Россией ядерного оружия описаны в пункте 27 Военной доктрины, которая была обновлена в 2014 году. Он гласит, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства»