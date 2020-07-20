В России и мире

Эксперты рассказали, когда мировая экономика вернется к докризисному уровню

Наиболее реалистичным сроком возвращения мировой экономики к докризисному уровню являются 2022-2023 годы, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка России Кирилл Тремасов.

Он добавил, что разные государства будут восстанавливать экономику разными темпами, однако в любом случае «скорее всего, экономика будет находиться в стадии преодоления последствий кризиса», пишет РБК.

В дальнейшем восстановление мировой экономики будет носить неоднородный и неустойчивый характер — как заявил Тремасов, «сценарий V-образного восстановления, наверное, сейчас всё-таки не стоит в повестке дня».

Он отметил, что в мировой экономике, в крупнейших экономиках (в Соединенных Штатах и Европе) наблюдаются примерно те же процессы, что и в российской. Так, дно было достигнуто в апреле - мае, потом произошел отскок, начал восстанавливаться потребительский спрос и деловая активность, напомнил глава департамента, сообщает «Парламентская газета».

«Но сейчас, наверное, самые последние тенденции, они характеризуются все-таки некоторым затуханием этого первоначального импульса. Связано это отчасти и с сохраняющимися рисками второй волны пандемии», - отметил Тремасов.