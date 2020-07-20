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В России и мире

В Китае появился новый смертельный вирус

08.08.2020 16:15|ПсковКомментариев: 0

Как минимум в трех провинциях Китая распространяется летальный вирус, жертвами которого стали уже семь человек, передает РБК со ссылкой на газету Glabal Times.

Речь идет о вирусе SFTS, который передается человеку от клещей. Его возбудитель был выявлен еще в 2011 году, врачи не исключают, что вирус может передаваться от человека к человеку. SFTS заразились не меньше 37 человек в провинции Цзянсу на востоке КНР, в соседней провинции Аньхой вирус выявлен у 23 человек. Также заболевание подтвердилось у жителей провинции Чжэцзян. В двух последних провинциях от вируса умерли семь человек.

При заражении у пациентов отмечается лихорадка, сильный кашель снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови. По словам доктора Шэн Цзифан из больницы при Чжэцзянском университете, заразившиеся люди могут передавать вирус через кровь или слизистую. При этом основным путем передачи SFTS являются укусы клещей.

В конце декабря 2019 года в Китае начал распространяться новый коронавирус SARS-CoV-2, ставший причиной мировой пандемии заболевания COVID-19. Ученые из КНР предполагают, что вирус перешел к человеку от летучей мыши, а затем начал распространяться на продуктовом рынке города Ухань в провинции Хубэй.

Теги: #вирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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