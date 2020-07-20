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В России и мире

Число случаев COVID-19 в мире превысило 19 миллионов

08.08.2020 22:21|ПсковКомментариев: 0

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 19,1 миллиона, скончались свыше 716 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за все время в мире зафиксировали 19 187 943 случая заражения, скончались 716 075 пациентов с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 284 441 новый случай заражения и 6565 летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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