В Израиле начали разработку медицинской маски из золота с бриллиантами

В Израиле начали разработку медицинской маски из 18-каратного белого золота, инкрустированной 3600 черными и белыми бриллиантами. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на дизайнера и владельца ювелирной фирмы Исаака Леви.
Отмечается, что маска может стоит до $1,5 млн. Она буде оснащена фильтрами высшего качества N99.
Заказ на создание ювелирной маски поступил от китайского бизнесмена, проживающего в США. Он потребовал, чтобы шедевр был готов к концу 2020 года, пишет «Газета.ру».
Кроме того, маска должна стать самым дорогим подобным изделием в мире.