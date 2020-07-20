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В Израиле начали разработку медицинской маски из золота с бриллиантами

В Израиле начали разработку медицинской маски из 18-каратного белого золота, инкрустированной 3600 черными и белыми бриллиантами. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на дизайнера и владельца ювелирной фирмы Исаака Леви.

Отмечается, что маска может стоит до $1,5 млн. Она буде оснащена фильтрами высшего качества N99.

Заказ на создание ювелирной маски поступил от китайского бизнесмена, проживающего в США. Он потребовал, чтобы шедевр был готов к концу 2020 года, пишет «Газета.ру».

Кроме того, маска должна стать самым дорогим подобным изделием в мире.