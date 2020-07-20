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Правительство Ливана уходит в отставку на фоне протестов

Правительство Ливана подало в отставку в полном составе. Такое решение принято на фоне массовых протестов после собрания кабмина. Ожидается, что сегодня вечером по данному вопросу выскажется премьер-министр.

Уход кабмина в отставку в полном составе будет означать, что ливанские власти выполнят одно из требований местных жителей, которые с пятницы выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения, сообщает РИА Новости.

Демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидали гранаты со слезоточивым газом. Среди прочего они выступали за роспуск парламента и проведение реформ.

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В пятницу митингующие захватили здания четырех министерств, но армии удалось вытеснить их из правительственных комплексов. В результате беспорядков, как сообщили в МВД, погиб сотрудник сил безопасности, пострадали более 700 человек. Волнения возникли после сильного взрыва в порту Бейрута.