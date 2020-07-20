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Певицу Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой

54-летнюю певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-малина», нашли в Москве с пробитой головой, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, певица находится в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Валентину Легкоступову еще в сознании в квартире обнаружила дочь. На теле женщины были синяки, рядом находился муж, Юрий Фирсов. Дочка вызвала «скорую», обоих увезли в наркологическую клинику. Однако Фирсов сбежал, а состояние артистки резко ухудшилось, ее перевели в другую больницу и срочно прооперировали.

Как пишет телеграм-канал Mash, супруги несколько дней выпивали и не выходили на связь.

В июле 2020 года певица Валентина Легкоступова в третий раз вышла замуж. Как сообщал портал «Утро.ру», церемония прошла в крымской деревне Грушевка в старинной церкви. Избранником певицы стал яхтсмен Юрий Фирсов.

Валентина Легкоступова дебютировала на сцене в 1980-х годах. Исполнила многие песни, среди них «Ягода-малина».