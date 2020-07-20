В России и мире

Ефремова вынесли из суда на носилках

Прибывшие по вызову в Пресненский суд Москвы врачи скорой медицинской помощи решили госпитализировать актера Михаила Ефремова. Артиста выносили из здания на носилках, передает ТАСС.

Его адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов не сможет сегодня участвовать в судебном заседании, так как его госпитализировали в бессознательном состоянии. Позднее было решено отложить судебное заседание по делу актера на 12 августа.

По данным издания, у актера подозрение на инсульт, точный диагноз будет установлен в больнице, куда его госпитализировали.

Артист должен был посетить очередное заседание по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде, однако начало процесса было задержано. Как выяснилось, Ефремову стало плохо. Накануне защитник Ефремова рассказывал, что актеру вызывали скорую из-за проблем с сердцем, но он отказался от госпитализации.

Смотрите также Адвокат объяснил отказ Ефремова признавать вину в смертельном ДТП

Напомним, Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.