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Охлобыстин заявил, что Михаил Ефремов страдает синдромом Раскольникова

Российский актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин в интервью «Известиям» после выхода книги «Дом солнца» рассказал, что обвиняемый в смертельном ДТП в Москве Михаил Ефремов хочет сесть в тюрьму, а также заявил, что актер страдает синдромом Раскольникова.

По его словам, Ефремов «заслужил наказание, но тюрьма может его погубить». Охлобыстин считает, что тюремное заключение не принесет пользы, но предложил надеть на Ефремова браслет и контролировать десять лет, чтобы он мог находиться либо дома, либо в театре.

Также Иван Охлобыстин заявил, что произошедшее - ужасная трагедия, в которой частично виноваты те, кто «подпаивал» Ефремова. При этом сам он несмотря на то, что знает актера уже 30 лет, никогда не выпивал с ним.