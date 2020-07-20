В России и мире

Российскую вакцину от коронавируса испытают на Филиппинах

Филиппины начнут третью фазу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса в октябре, сообщает местное издание Inquirer со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Харри Роке.

В сообщении говорится, что испытания вакцины продлятся до конца марта 2021 года и к апрелю вакцина должна быть одобрена Управлением по надзору за качеством продуктов питания и медикаментов Филиппин. В третьей фазе клинических испытаний примут участие десятки тысяч пациентов, пишут «Известия».

Смотрите также Назван состав вакцины для профилактики коронавируса

Клинические испытания будут финансироваться правительством России, отметил Роке.