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Скончалась певица Валентина Легкоступова

В Москве скончалась певица Валентина Легкоступова. Об этом сообщает ТАСС.

Российская исполнительница умерла на 55-м году жизни.

Последние дни Легкоступова находилась в коме после полученной травмы головы.

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Ранее сообщалось, что Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивали состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое. Ее супруг был доставлен в отдел полиции.

Валентина Легкоступова дебютировала на сцене в 1980-х годах. Исполнила многие песни, среди них «Ягода-малина».