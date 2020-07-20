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Адвокат Ефремова подписал признание вины актера

14.08.2020 22:08|ПсковКомментариев: 0

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подписался в документе, где артист признается в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Кроме того, в документе также есть подпись самого Ефремова.

«В содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать», — также говорится в признании.

Но после актер отказался признавать свою вину, поскольку не помнит, был ли он за рулем. Пашаев также подтвердил эту информацию.

Как отмечает Газета.ру, Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

Источник: Псковская Лента Новостей
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