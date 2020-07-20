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Новый клип Little Big разочаровал фанатов

Новый клип Little Big на трек Tacos разочаровал многих поклонников группы. Фанаты расстроились из-за отсутствия креативных идей и запоминающейся музыки.

«Конвейер уже какой-то с постоянными попытками завируситься. Уже поднадоело, честно. Клип может и неплохой, но опять же — все это уже было, все эти странные костюмы и танцы для тиктока», - написала Narin Snow.

«Я люблю и уважаю команду Little Big, но я уже соскучилась по року и трешаку в ваших клипах. Но в любом случае, я вас поддерживаю, и спасибо за старания, - добавила Софья Реутова.

«Плохая музыка. Может пора вернуться к истокам? Ведь народную любовь вы заработали не этим. Что вы сказать этим творчеством хотите? Ни смысла, ни посыла, ни драйва. Пустота от и до. А картинка норм», — написал Михаил Соловьев.

«Разочарован даже больше, чем думал. Ходил раньше на их рейвы, было здорово, потом немного взяли вектор в более попсовый и вирусный жанр, ладно еще, было прикольно. Сейчас просто провал. Однотипные идеи концептов костюмов, танцев, цветов, музыка, которую второй раз захочется переключить», - отметил Paradox Paradox.

Некоторых комментаторов удивила подобная реакция, сообщает РИА Новости.

«Не знаю, почему многим не зашла песня. Она довольно забавная, веселая. Потанцевать под неё, или включить на фоне под чем-либо, самый раз», - написал Егор Соболев.

«Очень много труда вложили в клип, и не напрасно. Яркий, динамичный + интересная идея которая всегда смотрится свежо (как по мне) с уменьшенными людьми. Здорово. Песня зажигательная и ритмичная. В паре с клипом она гармонирует и сочетается», - добавила Miracle.

Клип Tacos с участием танцора Дмитрия «Пухляша» Красилова был опубликован накануне и за сутки набрал почти два с половиной миллионов просмотров.

Little Big - русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.