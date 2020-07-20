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Никас Сафронов рассказал, сколько тратит в месяц

Художник Никас Сафронов заявил, что тратит практически все заработанное, так как не привык откладывать.

«Могу потратить в месяц миллион, два, пять. Мне надо для жизни немногое: кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, все», - рассказал он порталу Teleprogramma.pro.

По словам художника, значительная часть денег уходит на помощь родственникам, а также на благотворительность. Он также отметил, что за время пандемии не уволил ни одного из своих сотрудников и «поддерживал их финансами».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему надо в месяц полтора миллиона рублей на жизнь. Часть денег уходит на «содержание родственников» и поддержку начинающих артистов.