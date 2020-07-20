В России и мире

Россиянам предложат пополнить карты на кассах магазинов

Центробанк изучает возможность запуска сервиса по внесению наличных на банковские карты на кассах магазинов. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РБК.

«Внесение наличных как дополнительная возможность сейчас прорабатывается. Конечно, это, на наш взгляд, будет востребовано, потому что человеку часто нужно не только снять наличные, но и пополнить свою карту, пополнить счет или совершить другую услугу», — отметил он.

Регулятор рассматривает этот сервис «как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах». Для запуска такой системы потребуется время, и, возможно, изменения в действующих законах, отметили в Центробанке.

В России уже действует услуга по снятию наличных на кассах магазинов. Сервис доступен для клиентов платежных систем Visa, MasterCard, «Мир», также к нему подключились такие банки, как Сбербанк, ПСБ и «Ак Барс», и торговые сети Metro, Billa и «ВкусВилл».