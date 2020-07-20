Россиянам предложат пополнить карты на кассах магазинов

Центробанк изучает возможность запуска сервиса по внесению наличных на банковские карты на кассах магазинов. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РБК.
«Внесение наличных как дополнительная возможность сейчас прорабатывается. Конечно, это, на наш взгляд, будет востребовано, потому что человеку часто нужно не только снять наличные, но и пополнить свою карту, пополнить счет или совершить другую услугу», — отметил он.
Регулятор рассматривает этот сервис «как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах». Для запуска такой системы потребуется время, и, возможно, изменения в действующих законах, отметили в Центробанке.
В России уже действует услуга по снятию наличных на кассах магазинов. Сервис доступен для клиентов платежных систем Visa, MasterCard, «Мир», также к нему подключились такие банки, как Сбербанк, ПСБ и «Ак Барс», и торговые сети Metro, Billa и «ВкусВилл».