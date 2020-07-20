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Коммунисты призвали не впускать в страну телеведущую Малышеву

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин призвал не впускать в Россию застрявшую в США телеведущую Елену Малышеву. Как сообщает «Лента.ру», его слова приводит РИА Новости.

Сурайкин посчитал, что сейчас Малышева представляет опасность: она улетела в страну, в которой «все еще очень активен» коронавирус. «Ясно, что она может всех нас перезаразить американским вариантом коронавируса. Поэтому пускать ее назад лучше не надо, она с собой привезет вторую волну COVID-19», — посчитал Сурайкин, предложив отправить Малышеву на шестимесячный карантин, чтобы зрители от нее отдохнули.

Глава партии заявил, что телеведущая «в душе» давно стала американкой. «Все свои огромные деньги она держит в долларах в Америке. Теперь она жалуется, что назад не улететь, и пытается пробраться в Россию через третьи страны», — поделился Сурайкин.

Ранее 15 августа Малышева пожаловалась на невозможность улететь из США. Она объяснила, что билеты на ежедневные рейсы из США в Россию были в продаже с 1 августа, однако теперь они отменены. «Так неожиданно. Я сейчас тоже ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар!» — возмутилась она.

В июле Елена Малышева улетела из России в США, чтобы повидать живущих там сыновей и внуков. В семье старшего сына телеведущей Игоря двое детей, его жена ждет третьего ребенка.