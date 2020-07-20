В России и мире

Государство распределит вакцину от коронавируса по регионам

Первая российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» включена в перечень лекарств, которые распределяют по регионам на федеральном уровне. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает «Коммерсант».

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса... включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита», - говорится в сообщении правительства.

Кроме вакцины в перечень входят препараты дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб. В начале июня был принят временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса. Он будет действовать до конца года.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцину планируют запустить в гражданский оборот в течение 1,5 месяца. На пострегистрационном этапе исследований препарат могут ввести десяткам тысяч человек.