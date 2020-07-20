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В Лондоне умер 29-летний внук Нурсултана Назарбаева

В Лондоне в возрасте 29 лет умер внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Zakon.kz.

Предположительно, у молодого человека в ночь на 16 августа произошла остановка сердца.

О смерти внука Назарбаева сообщил в своем Telegram-канале также внештатный советник премьер-министра Казахстана и политолог Ербол Едилов.

Как сообщает ТАСС, Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери бывшего главы государства Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца. Ему было 29 лет.