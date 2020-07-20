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На трассе Петербург — Псков заметили колонну техники без номеров

На трассе Петербург - Псков заметили колонну техники без номеров, пишет «Фонтанка».

«За 4 часа дороги Псков - Санкт-Петербург встретил около 30-40 «Уралов», двигающихся без номеров. Были еще машины типа «Хаммер». Часть военного цвета, часть, как у ОМОНа. Все без номеров. Думаю, едут к границе с Белоруссией», - рассказал очевидец изданию.

Фото: «Фонтанка»

«Представленные образцы техники не стоят на вооружении войск сил Западного военного округа», - прокомментировали снимки в пресс-службе ЗВО.

Один из источников в ВС в разговоре с «Фонтанкой» напомнил, что во времена украинских событий любая колонна автоматически «направлялась» очевидцами на Украину.