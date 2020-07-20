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Белуха укусила ребенка в сочинском дельфинарии

Полицейские проводят проверку по факту инцидента в дельфинарии Сочи, где белуха укусила ребенка. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Сейчас устанавливаем факты произошедшего. Пока только известно, что в дельфинарии белуха укусила ребенка», - сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в понедельник.

В социальных сетях появилась информация о том, что 11-летнего мальчика госпитализировали в одну из больниц курорта. Ребенка в дельфинарии за бедро укусила белуха. Мать пострадавшего отказалась писать заявление в полицию, так как претензий ни к кому не имеет.