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Эстония заменит обязательную изоляцию для приезжающих на тестирование

Власти Эстонии с 1 сентября решили заменить обязательный режим двухнедельной изоляции на сдачу тестов для приезжающих из стран с высоким риском распространения коронавируса. Об этом во вторник, 18 августа, сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

«Правительство решило, что с 1 сентября приезжающие из-за границы в качестве альтернативы двухнедельной самоизоляции смогут пройти тест, продолжать ходить на работу и пройти повторный тест через неделю», — написал Рейнсалу на своей странице в Facebook, передает газета «Известия».

Он подчеркнул, что это надежная альтернатива, которая позволяет беспрепятственно путешествовать и защищает здоровье населения.