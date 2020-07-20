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Блогер создал «пистолет», стреляющий в людей медицинскими масками

Американский ютубер Аллен Пэн расстроился, что люди не носят маски в разгар пандемии коронавируса и изобрел устройство, стреляющее ими в лица.

Маска в пистолете снабжена четырьмя завязками, к которым прикреплены утяжелители. Они выпускаются под действием сжатого углекислого газа из четырех отдельных дул. Маска попадает на лицо, а утяжелители обвязывают веревки вокруг шеи. Под дулами у пистолета есть лазерный прицел. Целиться нужно в шею — так маска попадет на лицо, а утяжелители полетят с двух сторон от головы, пишет портал Тjournal.

Пэн испытал устройство на манекене и на себе. С близкого расстояния эксперимент оказался успешен. После этого блогер отвез пистолет в Хантингтон Бич и предложил прохожим попробовать его на манекене. В этот раз все прошло не так хорошо, обывателям не удавалось выстрелить в манекен правильно.