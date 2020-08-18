Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Собираемся в школу!
СберМаркет проанализировал покупки псковичей
Рецепт идеального вечера
Вечное движение жизни
Десантный взвод-2020
Новая эра городской среды
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Здесь будет город-парк
В помощь бизнесу
Медсправки Для водителей
 
 
 
ещё В России и мире 18.08.2020 16:228 Путин заявил о неприемлемости вмешательства извне в дела Белоруссии 20.08.2020 16:160 Природу заснятых с МКС объектов объяснил эксперт РАН 20.08.2020 12:186 Александр Козловский: Нужно приложить максимум усилий, чтобы из-за конфликта в Белоруссии не пострадали псковичи 19.08.2020 07:170 В Белоруссии обнаружили мертвым не подписавшего протокол члена избиркома 18.08.2020 16:228 Путин заявил о неприемлемости вмешательства извне в дела Белоруссии 18.08.2020 16:050 Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии
 
 
 
Самое популярное 15.08.2020 19:488 Момент страшного ДТП с пьяным водителем на Рижском проспекте попал на видео 15.08.2020 18:4425 Пьяный водитель сбил двух пешеходов, одного - насмерть, на Рижском проспекте в Пскове 18.08.2020 15:222 Одну из погибших в ДТП великолучанок тракторист «надел на вилы» на глазах у дочери 16.08.2020 14:397 Губернатор рассказал о появлении двух очагов коронавируса 17.08.2020 16:183 Опубликована новая видеозапись резонансного ДТП на Рижском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Природу заснятых с МКС объектов объяснил эксперт РАН

20.08.2020 16:16|ПсковКомментариев: 0

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт предположил, что неизвестные объекты, которые заснял на МКС космонавт Иван Вагнер, могут быть отблесками иллюминатора или спутников Илона Маска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института космических исследований РАН.

Неизвестные объекты, о которых идет речь, космонавт Иван Вагнер заметил во время съемки полярного сияния над Антарктидой. «На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть – метеоры, спутники или...?» – написал Вагнер на своей странице в Twitter.

«Полный ответ на такой вопрос, конечно, требует более точных данных и некоторого времени для расчетов. Но сразу можно предложить два объяснения. Первое, которое кажется более вероятным, – это отблески в иллюминаторе МКС, через который проводилась съемка», – рассказал Эйсмонт.

Второе, более интересное, объяснение – это отблески от спутников Starlink Илона Маска, добавил ученый. «Спутники Starlnik движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отраженный от спутников, попал в камеру», – пояснил он. Но для того, чтобы подтвердить любую из гипотез, астроному нужны дополнительные расчеты.

Теги: #космос #астрономия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы, что Россия должна вмешаться в ситуацию в Белоруссии?
В опросе приняло участие 404 человека
20.08.2020, 17:180 «Лежачего полицейского» уберут на пересечении улиц Горького и Люксембург в Пскове 20.08.2020, 17:100 В псковском сквере «Кораблик» установили новые скамейки 20.08.2020, 17:010 В Пскове перекроют движение по улице Снятной в районе Чертова ручья 20.08.2020, 16:570 Полицейские помогают псковским семьям собрать детей в школу
20.08.2020, 16:500 Кольцевое пересечение организуют на перекрестке улицы Ижорского батальона и дороги на Писковичи 20.08.2020, 16:470 Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку 20.08.2020, 16:400 95% разметки нанесено около школ и детсадов Пскова 20.08.2020, 16:390 Зеленый театр Пскова может стать местом проведения платных концертов
20.08.2020, 16:300 317 школ и детсадов Псковской области заключили договоры на вывоз ТКО 20.08.2020, 16:250 Андрей Козлов об «уникальном» экономическом комитете 20.08.2020, 16:210 Новый пешеходный переход на Звездной в Пскове оборудуют в этом году 20.08.2020, 16:160 Природу заснятых с МКС объектов объяснил эксперт РАН
20.08.2020, 16:110 «Истории петербургского повесы» представят на Пушкинском театральном фестивале 20.08.2020, 16:010 Семья Абабковых из Пскова стала победителем всероссийского конкурса 20.08.2020, 15:580 28 тысяч котлеток с пюрешкой: чем накормят малышей в школах Псковской области 20.08.2020, 15:520 Любимые вещи можно застраховать в Сбербанке по фотографии
20.08.2020, 15:470 Общественная приемка обновленной музыкальной школы состоялась в Пскове. ФОТО 20.08.2020, 15:223 Защищать псковский Зеленый театр от вандалов будут с помощью охраны и камер 20.08.2020, 15:170 Около тысячи псковичей воспользовались услугой легкого возврата товара 20.08.2020, 15:120 Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро» увидят псковичи в сентябре
20.08.2020, 15:045 Александр Козловский: Некоторые кандидаты разочаровываются в своих партиях и переходят в «Единую Россию» 20.08.2020, 15:001 Бассейн «Барс» откроется в ближайшее время в Пскове 20.08.2020, 14:550 Колония в Середке оштрафована на 70 тысяч рублей за разлив мазута 20.08.2020, 14:440 Себежанин наказан за размещение в интернете ролика с призывом к революции
20.08.2020, 14:431 Мобильные телефоны получили в подарок фронтовики в Псковском и Пыталовском районах 20.08.2020, 14:371 «Дикие» туристы облюбовали декорации фильма «Холоп» 20.08.2020, 14:300 Провал у водопроводной колонки устранен вблизи школы №17 в Пскове 20.08.2020, 14:220 Выставка классика советского фотоискусства открылась в Печорском районе
20.08.2020, 14:061 Сотрудников псковского «Горводоканала» чествовали в Пскове 20.08.2020, 14:012 Первый концерт в Зеленом театре Пскова пройдет 25 сентября 20.08.2020, 13:540 Псковская и Ленинградская области будут сотрудничать по обмену архивными документами 20.08.2020, 13:431 Псковичка стала жертвой подруги-мошенницы
20.08.2020, 13:343 Андрей Турчак с женой побывал на свадьбе экс-супруги Федора Бондарчука 20.08.2020, 13:250 Интерактив: Почему получение документов в больнице зависит от сотрудника с «синдромом вахтера»? 20.08.2020, 13:200 Дни Пушкинский поэзии стали памятником карантину - Николай Хондзинский 20.08.2020, 13:050 Роботизированные ломбарды могут появиться в России
20.08.2020, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 20.08.2020, 12:580 Арест автомобиля побудил псковича оплатить долг 20.08.2020, 12:527 Александр Козловский: Трехдневное голосование на выборах позволит избежать вспышек коронавируса 20.08.2020, 12:460 На фестивале «Музыка на воде» не будет дресс-кода
20.08.2020, 12:390 МТС ускорила мобильный интернет в 11 райцентрах Псковской области 20.08.2020, 12:291 О финансовых затруднениях филармонии рассказала Елизавета Барышникова 20.08.2020, 12:223 Псковичей просят сообщать о сборе денег на антикоронавирусные мероприятия в школах 20.08.2020, 12:186 Александр Козловский: Нужно приложить максимум усилий, чтобы из-за конфликта в Белоруссии не пострадали псковичи
20.08.2020, 12:150 Опочанин горлышком бутылки ранил посетителя кафе 20.08.2020, 12:030 Псковская филармония не готова озвучить точные даты возобновления концертной работы 20.08.2020, 11:572 Пскович зашел на почту и выиграл автомобиль 20.08.2020, 11:544 Отменить транспортный налог с 2021 года предложили в Госдуме
20.08.2020, 11:520 «Сообразим на троих»: Сколько должен зарабатывать чиновник? 20.08.2020, 11:470 Николай Хондзинский: Программа фестиваля «Музыка на воде» гармонирует с Мирожским монастырем 20.08.2020, 11:350 Эксперты назвали разницу в зарплатах медиков в Москве и Псковской области 20.08.2020, 11:290 Около тысячи псковичей посетят фестиваль «Музыка на воде»
20.08.2020, 11:246 Навальный впал в кому после отравления 20.08.2020, 11:190 Псковичей приглашают присоединиться к акции «Собери ребенка в школу» 20.08.2020, 11:090 Паспорт болельщика Евро-2020 будет действовать в России в 2021 году 20.08.2020, 11:030 «Гайд-парк» с Александром Козловским о событиях в Белоруссии и подготовке к выборам
20.08.2020, 10:547 35 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области 20.08.2020, 10:460 Три артснаряда обезвредили в Великолукском районе 20.08.2020, 10:380 Магазин «Деревня Соловьи» в Корытово приглашает за продуктами для вкусного пикника. ФОТО 20.08.2020, 10:370 Видеосюжет с рассказом псковички о войне пополнил фонд Президентской библиотеки
20.08.2020, 10:290 Великолукская пенсионерка решила купить автомобиль и лишилась 60 тысяч рублей 20.08.2020, 10:210 Островичку со шрамом на лбу разыскивает полиция 20.08.2020, 10:150 Фотоконкурс среди садоводов проводят в Псковской области 20.08.2020, 10:102 Депутат Госдумы Васильев собирает фотографии дорог с колейностью
20.08.2020, 10:060 Жириновский поспорил, что Белоруссия войдет в состав России до конца года 20.08.2020, 09:560 Два петербуржца лишились свободы за вооруженное нападение на АЗС в Псковской области 20.08.2020, 09:501 Псковичи могут выиграть бесплатную неделю фитнеса 20.08.2020, 09:460 «Газель» загорелась на улице Старорусской в Порхове
20.08.2020, 09:390 После обращения депутата в ФАС газ подешевел на двух АГЗС в Пскове 20.08.2020, 09:302 Женщина на автомобиле не смогла найти дорогу из гдовского леса 20.08.2020, 09:170 Памятный мемориал погибшим в годы войны установили в Идрице 20.08.2020, 09:100 В Великолукском районе взят под стражу протаранивший маршрутку вилами погрузчика тракторист
20.08.2020, 09:010 Священники, монахи и миряне рассказали о святынях Псковщины на английском языке. ВИДЕО 20.08.2020, 08:490 Наказание для шумных мотоциклистов предложили ужесточить 20.08.2020, 08:350 Маленькие квартиры резко подорожали в России 20.08.2020, 08:191 Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.