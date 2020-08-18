В России и мире

Юлию Тимошенко госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом

Бывший премьер-министр Украины и лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заболела коронавирусной инфекцией, сообщила в воскресенье её пресс-секретарь Марина Сорока, передает РИА Новости.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Тимошенко заболела коронавирусной инфекцией, однако данная информация никем не подтверждалась.

«Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», - написала Сорока в своем Facebook.