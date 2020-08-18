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Милиция Минска предупредила о готовящихся провокациях

Минская милиция сообщила, что располагает информацией о готовящихся провокациях во время несанкционированных акций протеста в городе. На воскресенье в Минске запланирован марш оппозиции. На въездах в город дежурят усиленные наряды ГАИ. В центре города закрыты выходы из метро, усилены меры безопасности. Колонны протестующих стягиваются из разных районов Минска к площади Независимости, передает «Коммерсант».

«Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержаны, остановите от необдуманных поступков и своих детей»,— сказал начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в видеообращении. Он назвал цель акций очевидной — «расшатать ситуацию и внести разлад в общество». По его словам, организаторы используют людей как «расходный материал».

МВД Белоруссии напомнило об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. «Некоторые граждане и интернет-ресурсы активно призывают принять в них участие. Напоминаем, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность»,— написала официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.

Министр обороны страны Виктор Хренин заявил, что Минобороны берет под охрану мемориалы и памятники защитникам Отечества. По его словам, в случае нарушения порядка в этих местах протестующие будут иметь дело «уже не с милицией, а с армией».

Массовые протесты в Белоруссии начались после победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. В столкновениях с правоохранителями пострадали более 600 человек, несколько погибли. Господин Лукашенко считает, что в республике хотят использовать сценарий «цветных революций», «затащить якобы нового президента».